Obwohl die Siege der beiden Rekordhalter unbestritten waren, mussten sie hart erarbeitet werden. Mit Vorlauf, Halbfinal und Endlauf standen in vier Stunden gleich drei Einsätze an. Die 25-jährige Kambundji verblüffte trotz des happigen Programms. Bei nur leichtem Rückenwind (0,5 m/s) blieb die Bernerin in der Vorschlussrunde in 11,13 Sekunden zunächst nur 6 Hundertstel über ihrem Schweizer Rekord von Peking 2015 (11,07), den sie am Dienstag in Bellinzona egalisiert hatte. Im Final kam die EM-Dritte von Amsterdam 2016 in 11,08 Sekunden ihrer Bestmarke sehr nahe. Den möglichen Rekord vergab nicht nur Petrus, sondern auch die Läuferin am Start. Die ersten paar Meter waren nicht perfekt.

Die Sprintstaffel der Frauen ging geschlossen an den Start. Es resultierten folgende Tagesbestwerte: Ajla Del Ponte (11,65), Sarah Atcho (11,48), Kambundji (11,08) und Salomé Kora (11,30). Die St. Gallerin Kora wird über ihren 2. Rang nicht restlos glücklich sein. Die WM-Limite liegt bei 11,26. Dieser Wert hätte ihr die Möglichkeit gegeben, in London noch in einer zweiten Disziplin an den Start zu gegen. Der Start der Schweizer Staffel ist so gut wie sicher, obwohl die Qualifikationsphase noch nicht beendet ist.

Dem 26-jährigen Wilson gelang in diesem Sommer eine deutliche Leistungssteigerung. Diese manifestiert sich nicht bloss an den Schweizer Rekorden über 100 m (10,11) und 200 m (20,37), sondern auch an konstant besseren Zeiten als noch im Olympia-Jahr. Der gebürtige Jamaikaner, der mit 15 Jahren nach Basel kam, schloss sich vergangenen Herbst einer Trainingsgruppe in London um den Jamaikaner Lloyd Cowan an. "Ich trainiere dort an einem Tag so viel und so hart wie früher in einer Woche", schilderte Wilson seinen Alltag. Das harte Regime scheint ihm zu bekommen, auch wenn dies kein Zuckerschlecken ist. Er speckte auf Geheiss um 12 Pfund auf 82 kg ab, in den Trainings muss er als Strafe für einen Fehlstart einen 400-m-Lauf abspulen und am Ende des Tages folgt eh ein Lauf über die ganze Bahnrunde - unter 49 Sekunden! Und auch die Leistungsvorgaben für die Sommersaison sind hart. Vorläufig gilt: 10,05 und 20,20 am Ende der Saison, dann darf Wilson im Camp bleiben.