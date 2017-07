Mujinga Kambundji war somit gleich schnell unterwegs wie an den Weltmeisterschaften 2015 in Peking. Die EM-Dritte von Amsterdam 2016, die mit einem Saisonbestwert von 11,24 angetreten war, lief bei Windstille zum Rekord. Dies macht die Bestmarke noch wertvoller.

"Ich wusste, dass ich diese Leistung erbringen kann. Ich bin fit und in Form. Die letzten Rennen klappten allerdings nicht nach Wunsch. Deshalb kam der Rekord gleichwohl etwas überraschend", sagte Kambundji.

Die Bernerin blickt den Weltmeisterschaften in London zuversichtlich entgegen. An den Titelkämpfen ab dem 4. August will sie sowohl über 100 m als auch über 200 m in die Halbfinals vorstossen. Mit der Sprintstaffel peilt sie nach dem Rekordlauf an der Athletissima in Lausanne sogar die Finalteilnahme an.

Einen Rückschlag erlitt hingegen die Hürdenläuferin Noemi Zbären. Die Emmentalerin reiste aus ihrem Trainingslager in St. Moritz ins Tessin, um dort an an der WM-Limite Mass zu nehmen. Zbären verletzte sich beim Einlaufen am Oberschenkel und verzichtete auf den Start.