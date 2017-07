Bei einer MRI-Untersuchung hat sich die Verletzung, welche die Emmentalerin am Dienstag beim Aufwärmen für das Rennen beim Meeting in Bellinzona erlitten hat, als Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel herausgestellt.

Gemäss ihrem Trainer Stefan Schwarz wird Zbären die Schweizer Meisterschaften am Samstag und die Weltmeisterschaften in London (5. bis 13. August), für die sie die Limite noch nicht erfüllt hat, sicher verpassen. Auch der Start am Diamond League Meeting in Zürich am 24. August ist fraglich. Faktisch bedeute diese Verletzung das Saisonende, so Schwarz.

Zbären bleibt damit das Verletzungspech treu. Wegen eines Kreuzbandrisses hat sie in der vergangenen Saison keine Wettkämpfe bestreiten können.