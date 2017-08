Nicole Büchler überquerte in der Qualifikation im zweiten Versuch 4,55 m, was reichte, um sich in den Top 12 zu klassieren. Die 33-jährige Bernerin hatte bei ihrer Einstiegshöhe von 4,50 m ein Scheitern in extremis verhindert. Erst im dritten Versuch blieb die Latte für die Nummer 8 der Jahresweltbestenliste oben, obwohl Büchler diese touchiert hatte.

Die Voraussetzungen an ihren fünften Weltmeisterschaften waren für Büchler alles andere als ideal gewesen. Während der ganzen Saison hatte die Olympia-Sechste von Rio de Janeiro immer wieder Probleme mit der Hüfte und dem Rücken bekundet, am Wettkampftag wurde Büchler zudem von Fieber geplagt.

Derweil platzte für Angelica Moser der Traum von der Final-Premiere. Die U23-Europameisterin scheiterte bei ihren zweiten Weltmeisterschaften bei der Elite auf 4,55 m, nachdem sie 4,50 m im dritten Anlauf überquert hatte. Das Aus der 19-Jährigen war doppelt bitter. Einerseits scheiterte Moser in ihrem letzten Sprung nur hauchdünn, andererseits verpasste sie einen Platz im zwölfköpfigen Teilnehmerfeld am Sonntag als 13. knapp. Letztlich wurde ihr ein Fehlversuch mehr als Eliza McCartney, der Olympia-Dritten von Rio de Janeiro, zum Verhängnis.

Von den Mitfavoritinnen scheiterte die Amerikanerin Jennifer Suhr. Die Olympiasiegerin von 2012 riss auf ihrer Einstiegshöhe von 4,55 m die Latte dreimal.