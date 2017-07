Auf der Schweizer Rekordhöhe scheiterte Büchler im Olympiastadion von 2012, wo in wenigen Wochen die Weltmeisterschaften stattfinden, dreimal klar. Dank dem erneuten Podestplatz qualifizierte sich die 33-jährige Seeländerin vorzeitig für den Diamond-League-Final vom 1. September in Brüssel.

Büchler kommt nach einem durchzogenen Saisonbeginn immer besser in Fahrt. Vor gut drei Wochen in Stockholm feierte sie einen historischen Erfolg, als sie als erste Schweizerin einen Wettkampf im Rahmen der Diamond League gewann. Vergangene Woche sprang Büchler beim Meeting in Olten 4,70 m. In der europäischen Bestenliste liegt die Olympia-Sechste von Rio de Janeiro derzeit auf Platz 3.