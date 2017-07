Bereits mit den ersten drei Versuchen hatte der 24-jährige Vetter jeweils die 90-Meter-Marke übertroffen. Mit dem vierten übertraf der deutsche Meister schliesslich die bisherige Jahresbestweite seines Landsmanns Thomas Röhler, aufgestellt Anfang Mai in Doha, um 54 Zentimeter. Selbst Vetters schlechtester Versuch (89,50 m) war besser als der weiteste von Olympiasieger Röhler (89,45 m).

Fünf Tage nach ihrem Sieg beim Diamond-League-Meeting in Lausanne setzte sich die Sharika Nelvis aus den USA auch in Luzern gegen namhafte Konkurrenz durch. Bei Gegenwind (1,2 m/s) gewann sie in 12,67 Sekunden über 100 m Hürden souverän vor Sally Pearson (12,83). Die nach Verletzungen wieder erstarkte Australierin, ihres Zeichens Olympiasiegerin 2012 und Weltmeisterin 2011, hatte sich am Sonntag in London auf höchster Meeting-Stufe als Zweite hinter Kendra Harrison noch unmittelbar vor Nelvis klassiert.

Bei Windstille über 100 m bei den Männern wurde die beste Zeit nicht im A-Lauf mit Michael Rodgers, vor vier Jahren WM-Silbermedaillengewinner mit der US-Staffel, realisiert, sondern in der B-Serie durch den Jamaikaner Tyquendo Tracey (10,23). Bei den Frauen setzte sich die Topfavoritin Kelly-Ann Baptiste aus Trinidad und Tobago durch. Die Sechste der Jahresweltbestenliste wurde in 11,16 Sekunden gestoppt.