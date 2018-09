Eliud Kipchoge hat am Sonntag etwas getan, was bis vor wenigen Jahren noch unmöglich schien: Er lief den Berlin-Marathon in 2:01:39 Stunden und damit um 1:18 Minuten schneller als der bisherige Rekordhalter. Der Kenianer hat damit auch die Diskussion neu entfacht, ob ein Mensch die 42,195 Kilometer unter zwei Stunden laufen kann.

Vielleicht sind es aber auch die Sätze, die er sagt, die erahnen lassen, was ihn zum besten Ausdauerläufer gemacht hat. «Der Marathon ist Leben. Es geht nicht um die Beine. Es geht um das Herz und den Kopf. Und in meinem Herzen fühle ich, dass ich über menschliche Grenzen gehen kann.» 42,195 Kilometer, 120 Minuten. Das sind die Grenzen in seiner Welt.

Obwohl Olympia-Sieger, Millionär und Laufikone, lebt Kipchoge unter der Woche mit Kollegen in Kaptagat im Rift Valley in Kenia unter einfachsten Bedingungen. Er schält Gemüse und schrubbt Toiletten. Abends liest er Bücher: Konfuzius, Aristoteles, auch Paulo Coelho.

...der besten je von Männern gelaufenen Marathon-Zeiten gehen auf das Konto von gebürtigen Afrikanern. Mit Tadesse Abraham hält in 2:06:40 ein gebürtiger Eritreer den Schweizer Rekord. Die beste von einem Nicht-Afrikaner erzielte Zeit lief Sondre Nordstad Moen (No) mit 2:05:48.

...Minuten müsste der Schnitt pro Kilometer betragen, um den Marathon in unter zwei Stunden zu laufen, Kipchoge benötigte bei seinem Weltrekord im Schnitt 2:53 Sekunden für 1000 Meter. Den schnellsten Kilometer lief er in 2:43 Minuten und blieb selbst auf dem langsamsten Kilometer unter 3 Minuten.

Kipchoge habe ihm erst gezeigt, wie wichtig der Kopf sei. Er erinnert sich an einen Dialog zwischen dem umstrittenen Sportwissenschafter Tim Noakes und Ex-Läufer Alex Hutchinson, der sich seit über einem Jahrzehnt mit der Frage beschäftigt, welche Rolle der Kopf bei Höchstleistungen spielt. Noakes fragt dabei: «Hast du bemerkt, dass er nicht tot ist? Das bedeutet, er hätte noch schneller laufen können.»

Schmerzempfinden verändern

Seine Erkenntnisse hat Hutchinson im Buch: «Endure: Mind, Body and the Curiously Elastic Limits of Human Performance» verschriftlicht. Er vertritt darin die These, dass wir nicht einmal in die Nähe unserer Leistungsgrenze kommen.

Weil das Hirn Belastungen antizipiert und bei Schmerzen Warnsignale aussendet. Er berichtet darin auch von Trainern, die versuchen, mit Stromstössen ans Gehirn das Schmerzempfinden zu verändern. Gelingt das dereinst, würde das den Ausdauersport fundamental verändern.

Eliud Kipchoge läuft 200 Kilometer in der Woche. Er ist kein Senkrechstarter. Er sagt: «Nur die Disziplinierten sind im Leben frei. Undisziplinierte sind Sklaven von Stimmungen und Leidenschaft.» Er lebt damit das vor, was Hutchinson sagt: Ein Läufer müsse mit grossem Volumen sein Gehirn konditionieren.

Der Schweizer Ex-Marathon-Läufer Viktor Röthlin sagt: «Vom Körper her könnte ich das Tempo noch zehn Minuten mitlaufen. Ob ich es vom Kopf her könnte, ist hingegen fraglich.» Eliud Kipchoges Erfolg sei eben auch Resultat von Disziplin und Beharrlichkeit.

Doch was ihn von anderen abhebt, ist vielleicht das: ein unerschütterlicher Glaube an sich selbst. Kein Mensch, sagt Kipchoge, sei limitiert. Es seien die Menschen selber, die sich Grenzen setzten. Und dann zitiert er Aristoteles: «Wenn du Freude hast an dem, was du tust, steht dir der Weg zur höchsten Vollendung offen.» In seinem Fall wäre das die magische Zahlenfolge: 1:59:59 Stunden.

Der perfekte Tag, das perfekte Rennen: Wie die Zwei-Stunden-Schallmauer fällt: