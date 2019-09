Der 29-jährige Basler belegte in seiner Serie mit 20,40 Sekunden hinter dem Ecuadorianer Alex Quiñónez (20,08) und dem Jamaikaner Yohan Blake (20,23) den 3. Platz, der gerade noch zum direkten Weiterkommen reichte. Den Brasilianer Aldemir Junior (20,45) fing er erst auf den letzten Metern ab.

Im Ziel war der gebürtige Jamaikaner völlig ausgepumpt, was Zweifel hinterlässt, ob er in der aktuellen Verfassung den Final der besten acht erreichen kann. "Ich war so nervös wie noch nie in meinem Leben", sagte Wilson gegenüber dem Schweizer Fernsehen. Er wisse jedoch, woran er für den Halbfinal arbeiten müsse. Dieser findet am Montagabend statt.