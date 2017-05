Doch was war mit Hamilton los? Wieso fuhr er so langsam? War er mit dem falschen Setup unterwegs? Eines ist klar: Hamiltons Mercedes überhitzte ständig. Er wurde immer wieder per Funk auf die hohen Temperaturen der Reifen und Bremsen aufmerksam gemacht.

Sein Teamkollege Bottas hatte laut Mercedes allerdings mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Trotzdem liess er alle hinter sich. Die Rennstrecke in Sochi liegt dem Finnen. Schon zu seinen Williams-Zeiten war er in Russland top unterwegs. 2014 wurde er Dritter, 2015 schied er in der letzten Runde als Vierter aus und 2016 beendete er das Rennen auf dem vierten Platz.

Die Bilder zum Rennen in Russland: