Nachdem sich der FCB letzte Woche in Bern wohl aus dem Titelrennen verabschiedet hat, sollen heute zuhause gegen Lausanne drei Punkte her. Tabellenschlusslicht Lausanne-Sport kommt aus einer Serie von fünf Niederlagen in Folge. Aber Achtung: Den letzten Punkt holten die Waadtländer gegen den FCB.