Liveticker Der FC Basel gewinnt gegen Qarabag mit 3:0 und ist im Achtelfinale Die Ausgangslage war simpel: Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Qarabag FK reichte dem FC Basel bereits ein Punkt, um Erster der Gruppe zu werden und sich direkt für das Achtelfinale der Conference League zu qualifizieren. Mit einem 3:0-Sieg schafft dies der FCB souverän. Doch vor allem zu Beginn der beiden Hälften müssen die Basler viel Glück beanspruchen.

20 Bilder 20 Bilder Der FC Basel ist zu Beginn oftmals einen Schritt zu spät, insbesondere auch Nasser Djiga. Georgios Kefalas / EPA

Das Spiel: Es ist eine Fehlentscheidung, die es so im modernen Fussball, in dem die Technik allgegenwärtig ist, eigentlich gar nicht mehr gibt. Keine zwei Minuten sind im St. Jakob Park gespielt, da müsste der FC Basel in Rückstand liegen. Doch Schiedsrichter Fran Jovic sieht nicht, dass nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite der Schuss Qarabags deutlich hinter der Linie von Sergio Lopez geklärt wird. Dem FC Basel bleibt in diesem Finalspiel um den Gruppensieg gegen Qarabag FK der Albtraumstart erspart. Das liegt nicht nur am Schiedsrichter, sondern auch an Heinz Lindner, der in den Startminuten zwei Mal sein ganzes Können unter Beweis stellen muss. Der FCB braucht fast 30 Minuten, bis er so richtig im Spiel ankommt. Doch dann erhöht er schlagartig die Kadenz. Nachdem Arthur Cabral zuerst noch zwei Mal am Gäste-Torhüter scheitert, erzielt er mit seiner dritten Chance das aufgrund der Startphase glückliche 1:0. Matias Palacios hatte den Kopfballtreffer des Brasilianers vorbereitet. Zur Pause bleibt es bei diesem Spielstand.

In der zweiten Halbzeit wiederholt sich der miserable Start des FC Basel zu Beginn der Partie. Erneut vergibt Qarabag mehrere Chancen, weil sie entweder an Lindner oder am eigenen Unvermögen scheitern. Es ist teilweise schlicht unglaublich, was Qarabag im Joggeli liegen lässt. Auf der anderen Seite zeigt sich Basel da deutlich effizienter. Nachdem Palacios zuerst per Kopf am Torhüter scheitert, versenkt Pajtim Kasami in der 62. Minute den Abpraller zum 2:0. Erneut gibt der Treffer dem FCB Rückenwind, plötzlich agiert er souveräner. Und er belohnt sich in der 74. Minute mit dem 3:0. Wieder ist es Arthur Cabral, der - obwohl er stolpert und deswegen rollend am Boden liegt - das Tor erzielt.

Dank des 3:0-Siegs ist der FCB mit 14 Punkten Gruppenerster. So viele Punkt hat in einem europäischen Wettbewerb noch nie eine Schweizer Mannschaft geholt. International geht es für den FCB im März im Achtelfinale der Conference League weiter.

Der Beste: Arthur Cabral wird bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss gefeiert. Zurecht. Er ist es, der mit seinen Chancen nach knapp 30 Minuten seine Mannschaft endgültig wachrüttelt. Zwei Tore erzielt er, mit dem Zweiten zeigt er, dass er es auch im Rollen kann.

Das gab zu reden: Eigentlich müsste Basel nach zwei Minuten im Rückstand liegen. Dass es nicht so ist, ist dem Schiedsrichter und der Tatsache, dass es in der Conference League weder Torlinientechnologie noch den Videoassistenten gibt, zu verdanken. Fakt ist: Mit einem frühen 0:1 wäre die Aufgabe für den FCB deutlich brenzliger geworden.