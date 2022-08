Nach der 0:1-Niederlage vor Wochenfrist in Sofia ist der FC Basel vor heimischem Anhang auf mindestens einen Sieg angewiesen, um in dieser Saison weiter europäisch zu spielen. Eine solche Ausgangslage kennt er bereits aus der 3. Quali-Runde, in der das Team von Alex Frei nach einer 0:1-Auswärtsniederlage Bröndby IF im Penaltyschiessen eliminierte. Anpfiff gegen Sofia ist um 19 Uhr.