Der FC Basel hat mal wieder eine turbulente Woche hinter sich. Am Montag wurde Trainer Patrick Rahmen entlassen und durch den vorherigen Spezialtrainer Guillermo Abascal ersetzt. Dieser muss in seinem ersten Spiel als FCB-Trainer gleich beim Leader aus Zürich bestehen. Will der FCB im Meisterrennen bleiben, muss ein Sieg her. Spielbeginn im Letzigrund ist um 16:30 Uhr.