Tätlichkeit von Cömert: Der FCB ist gegen Lausanne schon in Unterzahl

Drei Tage nach dem blamablen Auftritt im Schweizer Cup gegen den FC Winterthur, will der FCB in der Liga gegen Lausanne Wiedergutmachung betreiben. Zudem peilen sie den ersten Heimsieg seit anfangs Dezember an. Spielbeginn ist um 20:30 Uhr.