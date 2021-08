Entfesselte Basler führen mit 5:0 gegen Sion. Macht der FCB in der zweiten Halbzeit so weiter?

Noch ohne Niederlage ist der FCB in die neue Saison gestartet. Heute spielt er zum ersten Mal in dieser Super League-Saison vor heimischen Publikum. Zu Gast ist der FC Sion unter anderem mit den Rückkehrern Luca Zuffi, Kevin Bua, Geoffroy Serey Dié und Marco Walker. Wie sich der FCB gegen die Rückkehrer schlägt, lesen Sie in unserem Liveticker. Anpfiff ist um 16:30 Uhr im Joggeli.