Mit Strahinja Pavlovic und Valentin Stocker in der Startformation gegen Lausanne-Sport will der FCB im Joggeli endlich wieder gewinnen

Nachdem sich der FCB letzte Woche in Bern wohl aus dem Titelrennen verabschiedet hat, sollen heute Zuhause gegen Lausanne drei Punkte her. Tabellenschlusslicht Lausanne-Sport kommt aus einer Serie von fünf Niederlagen in Folge. Aber Achtung: den letzten Punkt holten die Waadtländer gegen den FCB.