Noch ist der EHC Biel nicht geschlagen. Aber mit diesen mentalen Schwächephasen wird es schwierig gegen die kaltblütigen Luganesi. Da hilft es auch nicht, sollte Jonas Hiller am Samstag in der Resega wieder das Tor hüten. (ku)

Bern verkürzt

Der SC Bern verhinderte mit seinem ersten Heimsieg im Halbfinal gegen die ZSC Lions das vorzeitige Saisonende. Der Titelverteidiger siegte 4:3. Damit führen die Stadtzürcher in der Best-of-7-Serie noch 3:2.

Nach 27 Minuten sprach in der mit 17'031 Zuschauern ausverkauften PostFinance-Arena nichts mehr für den ZSC. Mark Arcobello nach einem herrlichen Querpass von Thomas Rüfenacht, Simon Moser und erneut Arcobello brachten die Berner mit drei Toren innert 119 Sekunden 4:1 in Führung. Arcobello hatte zuvor in dieser Halbfinalserie enttäuscht und war torlos geblieben. Das Resultat ging auch in dieser Höhe in Ordnung, spielte doch der SCB im Vergleich zum 1:3 am Ostermontag deutlich aggressiver.