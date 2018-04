Oder Sekunden vor dem Ende des zweiten Abschnitts, als erst Kenins und dann Geering in Unterzahl zweimal beste Gelegenheiten vergaben, ihr Team mit dem so wichtigen, ersten Treffer endlich zu belohnen. Die ZSC Lions waren in diesem Spiel nämlich die aktivere, initiativere Mannschaft, schafften es aber einfach nicht, den Puck am überragenden Lugano-Schlussmann Elvis Merzlikins vorbeizubekommen. «Wir haben viel kreiert. Aber die Tore nicht gemacht. Merzlikins hat die grossen Paraden gezeigt, wir nur den Pfosten getroffen. So geht das halt manchmal in den Playoffs», bedauerte Lions-Captain Patrick Geering den Lauf der Dinge.