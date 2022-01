Luzern Zerstörte Busse und ein fragwürdiges Video nach Basler Fan-Scharmützel mit der Polizei in Luzern Nach dem Heimspiel des FC Luzern gegen den FC Basel haben Anhänger des Gästeteams in den Extrabussen gewütet. Doch auch die Luzerner Polizei sieht sich massiver Kritik von Basler Fans ausgesetzt.

An einem Bus schlugen Chaoten des FC Basel 13 Scheiben ein. Bilder: VBL

Die Fans des FC Basel hätten eigentlich allen Grund zur Freude gehabt. 3:0 gewann ihre Mannschaft am Sonntag in der Swissporarena in Luzern. Trotzdem randalierten einige Ultras nach dem Spiel. Und wie! Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) haben drei teilweise massiv beschädigte Fahrzeuge zu beklagen, wie Mediensprecher Sämi Deubelbeiss am Tag danach sagt. Die genaue Schadensaufnahme dürfte noch etwas dauern.

Was schon feststehe: «Zwei Busse sind aktuell nicht fahrfähig. Allein an einem Bus sind 13 Scheiben eingeschlagen worden. Ein Bus konnte dank Reparaturarbeiten in der Nacht in der VBL-Garage wieder fahrtauglich gemacht werden.» An einem weiteren Bus sei die Frontscheibe mit Farbe besprüht worden, sodass der Chauffeur nichts mehr sehen konnte. Deubelbeiss: «Eine Zerstörung von VBL-Bussen in diesem Ausmass gab es noch nie.» Zum Glück sei vom VBL-Personal niemand verletzt worden.

Auch eine Heckscheibe ging zu Bruch.

Die Luzerner Polizei bestätigt auf Anfrage die massiven Sachbeschädigungen. Darauf hat laut Mediensprecher Urs Wigger noch vor dem Spiel nichts hingedeutet. Man habe den Verantwortlichen vor dem Spiel mitgeteilt, dass der bis anhin tolerierte Fanmarsch vom Bahnhof zum Stadion nicht mehr geduldet werde. Hintergrund sind Vorfälle bei den letzten Spielen wie auch im Ende November 2021, als FCB-Ultras Steine auf Polizeiautos geworfen haben.

Das neue Regime mit entweder individueller Anreise per Auto oder via Extrazug und Extrabus ist laut Wigger am Sonntag im Grossen und Ganzen gut akzeptiert worden. Im Vorfeld sind auf dem Stadtgebiet über 80 Personenkontrollen durchgeführt worden.

«Dabei wurden auch Sturmhauben, Schlaghandschuhe und Betäubungsmittel sichergestellt.»

Eine Person wurde wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen.

Die Vandalen zerstörten ausserdem Türscheiben.

Gummischrot, Böller und Petarden

Nach dem Spiel haben sich die Polizistinnen und Polizisten beim Ausgang des Gästesektors postiert. Dazu Urs Wigger: «Es ging darum, dass wir zuerst das Gros der Gästefans zu den Extrabussen lotsen wollten, ehe wir die rund 40 übrigen Gästefans zu ihren individuellen Fahrzeugen liessen.» Einige der wartenden FCB-Anhänger hätten sich daran gestört und Böller und Petarden Richtung Polizisten geworfen. Zudem sei versucht worden, die Polizeisperre zu durchbrechen. Darauf habe die Luzerner Polizei mit Gummischrot reagiert. Bei der Polizei seien keine Meldungen von verletzten Personen eingegangen. Auch habe die Polizei weder Wegweisungen noch Anzeigen ausgesprochen. Etwas über 800 Fans seien insgesamt nach Luzern gereist.

Unter den Anhängern des FC Basel kursiert ein Video, das zeigt, wie ein Polizist auf einen entgegenkommenden Fan Gummischrot abfeuert. Auch versichern die FCB-Anhänger, weder Pyros noch Böller Richtung Polizei abgefeuert zu haben und stattdessen von ohne Grund festgehalten worden zu sein. Seitens FCB-Fans habe es Verletzte aufgrund der Schrotschüsse gegeben. Die Fans appellieren, künftig wieder zu Fuss zum Stadion und zurück an den Bahnhof gehen zu können.

Dazu sagt Polizeisprecher Urs Wigger, man habe Kenntnis vom Video. «Wir klären den Sachverhalt ab, in welchem Kontext die Schussabgabe erfolgte und ob die auf dem Video ersichtliche Person anvisiert wurde.» Gemäss ersten Erkenntnissen handle es sich bei der Videosequenz um eine Aufnahme zu einem Zeitpunkt, nachdem die Fangruppierungen zuerst die Polizeisperre durchbrechen wollten, die Fans mittels Durchsagen abgemahnt worden waren und danach Gummischrot eingesetzt worden war. «Als danach die Polizeikette wieder stand, kam eine einzelne Person auf die Polizeisperre zu, worauf ein weiterer einzelner Schuss abgegeben wurde.» Bei der eingesetzten Munition sei eine Sicherheitsdistanz von mindestens fünf Metern einzuhalten. Gezielt wird auf den Oberschenkelbereich. «Durch die Streuung beziehungsweise die unterschiedliche Distanz der Personen ist es nicht auszuschliessen, dass auch andere Körperteile getroffen werden.»

Die Berichte mehren sich, dass individuell angereiste Fans mit Gewalt daran gehindert wurden, zu ihren Autos zu gelangen. Der Einsatz wird damit begründet, dass Feuerwerk auf die Polizei geworfen wurde. Seitens der Fans gab es hierzu keine Bestätigung. — Rotblau App (@rotblauapp) January 31, 2022

Die Chaoten machten im Extrazug weiter, wie SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi auf Anfrage bestätigt. Auf Höhe Heimbach bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Luzern sei die Notbremse betätigt worden, was eine Verzögerung von acht Minuten nach sich zog. «Das Ziehen der Notbremse sorgte betrieblich für einen kurzzeitigen Totalunterbruch und sorgte bei 24 Zügen für Verspätungen.» Nach aktuellem Stand sei es nicht zu Sachbeschädigungen gekommen.

In den letzten Monaten ist es um Schweizer Fussballstadien immer wieder zu Ausschreitungen gekommen. In Luzern kam es wie erwähnt am 28. November 2021 zu Ausschreitungen zwischen Fangruppierungen und zu einem Angriff einiger Basler Chaoten mittels Steinen auf ein Polizeifahrzeug. Einen Monat zuvor beschädigten Chaoten des FC St.Gallen vier Busse der VBL. Am selben Wochenende sorgten Ausschreitungen beim Zürcher Derby GC gegen den FCZ landesweit für Schlagzeilen, als sich Chaoten beider Lager brennende Pyros zuwarfen.