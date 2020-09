Lwiw – das ist der Ort, an dem die Nati in den Fussball zurückkehrt

Soviel vorweg: Vom Fussball spürt man an diesen Tagen in Lwiw herzlich wenig. Was Wunder, wenn die Probleme wegen Corona, in der Wirtschaft und der Politik ganz andere sind. Und es mag daran liegen, dass die Identifikation mit dem Land, dessen Zentrum Kiew so weit weg liegt, hier im Westen eine andere ist. Die Lwiwer fühlen sich verbunden mit den grenznahen Polen, von denen viele hier leben. Immerhin sind sie in Gedanken in den Krisengebieten ihres Landes, auf der Krim, oder im Donbass. Und haben zu diesen Themen auch unterschiedliche Ansichten. Tagsüber sind die Touristenströme und damit die Einkünfte bedeutend kleiner geworden, das sei wegen Corona so geworden, sagt ein Einheimischer. Die Ukraine leidet, wie das alle Länder tun. Dafür prahlt der Mittevierziger mit dem Opernhaus von Lwiw, es soll das drittgrösste Europas sein. Die Verifizierung seiner Aussage fällt aus, doch das Gebäude ist rein äusserlich imposant. Die Innenräume dürften es auch sein.

Ein sehenswertes, warmes Zentrum Fürwahr, Lwiw geizt nicht mit seinen Reizen, das alte Zentrum der Stadt mit 730'000 Einwohnern ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die grosszügigen Bauwerke, deren Einordnung schwerfällt und wohl ein Mischmasch zwischen Barock, Renaissance und Jugendstil ist, gefallen. Sie wirken wuchtig und trotzdem schlicht. Die fast verkehrsfreie Altstadt fühlt sich warm an und schaut grosszügig aus, ja, sie versprüht viel Charme. Nur schon der kleinen Marktstände wegen, die immer mal wieder auftauchen. Wenn da nur nicht diese übergrossen Pflastersteine wären, die das Gehen erschweren. Das Leben im Zentrum pausiert wegen Corona gerade ein wenig, doch die Entschleunigung hat auch ihr Gutes. Am Abend, wenn die Lichter angehen, kann man die ukrainische Küche in den zahlreichen originellen Restaurants auch ohne Vorreservation geniessen. Das bedeutet dann Fleisch, und nochmals Fleisch, und vielleicht auch Fisch. Dazu viel frisches Gemüse, und importiertes Bier.

Sobald es dann so richtig eingedunkelt hat, nimmt die Lwiwer Jugend die öffentlichen Plätze ein. Es sind viele junge Menschen, und sie sind laut, hören Musik, trinken Alkohol, viel Alkohol. Und sie starren die ganze Zeit auf ihr Handy. Nicht von ungefähr hat es gefühlt an jeder Ecke einen Laden mit digitalen Gadgets. Noch macht es den Eindruck, als wissen die Jungen nicht so recht, was alles im Leben auf sie zukommen wird. Aber das weiss die Jugend der Schweiz in diesem Alter ja auch nicht.

Immer mal wieder hat es einen Strassenmusikanten, sie spielen Geige oder auf der Handorgel und hoffen dafür auf ein wenig Geld. Ihre Lieder tönen melancholisch, vielleicht ist das aber nur Einbildung, weil der russische Einfluss lange überdimensional war und der Russe als hartes Wesen gilt, das von der Sehnsucht nach besseren Zeiten zehrt. Das andere Bild Der Spaziergang führt weg vom Zentrum, auch hier fehlen die grossen Ladenketten, wie es sie in jeder noch so kleinen Stadt hat. Jetzt zeigt die Stadt ein anderes Bild, die Gebäude wirken nicht mehr gut erhalten, der Verkehr nimmt ungleich zu, es wird lauter, manchmal sieht man einen Bettler. Sie hat die Gesellschaft nicht auffangen können. Ein kleiner Bub tanzt vor einem Geschäft zu lauter Musik, die aus einer Box kommt. Er ist ganz bei sich. Irgendwann führt der Spaziergang in eine dunkle Ecke, man spürt, dass man hier nicht hingehen sollte. Ein Polizist, bewaffnet mit einem Maschinengewehr, läuft auf den fremden, wohl ungebetenen Gast zu – Zeit, das Weite zu suchen.