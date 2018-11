Mit 3:0 gewinnt das Team von Bundestrainer Jogi Löw das Freundschaftsspiel gegen Russland. Die Krise scheint überwunden, ein verjüngtes Deutschland macht endlich wieder Spass. Doch schon heute könnte das Lachen auf den Lippen von Sané, Gnabry und Co verschwinden.

Denn am Abend spielen in der Gruppe 1 der Liga A der Nations League Holland und Frankreich gegeneinander. Deutschland ist auf Schützenhilfe angewiesen, will es nicht schon heute als Gruppenletzter absteigen. So sieht die Faktenlage aus: