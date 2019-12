Marc Gisin und der Versuch, die Handbremse zu lösen

Nach einem Dutzend Fragen zum Stand der Wiedergenesung kommt eine allerletzte: Nervt es, immer über den Gesundheits­zustand reden zu müssen? Marc Gisin lacht, etwas gequält zwar, und eher angedeutet, aber immerhin. Er sagt: «Die Situation ist allgemein frustrierend. Nicht die Fragen dazu.»

Er hat sich an dieses Spiel ­gewöhnt. Nicht zum ersten Mal versucht sich der 31-Jährige von einem schweren Unfall zu erholen. Er steht am Anfang einer Comebacksaison, und die Situation ist wieder einmal vertrackt. Vor einem Jahr erlebte er einen schlimmen Sturz in der Abfahrt von Gröden. So schlimm, dass schon die Überführung mit dem Helikopter ins Kantonsspital ­Luzern als gute Nachricht eingestuft wurde. Wäre er in Lebensgefahr gewesen, hätte man ihn nicht in die Schweiz verschoben. Er hatte Rippenbrüche, Verletzungen an der Hüfte, an der Lunge, kaputte Zähne. Im «Jenseits» sei er gewesen, sagt er.

Nervosität auf dem Sessellift

Als die Speedfahrer am letzten Wochenende in Lake Louise in die Saison starteten, merkte Gisin bereits auf dem Sessellift vor der Trainingsfahrt, wie die Nervosität in ihm aufkam. Ein Jahr nach dem Sturz wieder auf einer Weltcup-Piste: In den Tagen nach Gröden hätte sich keiner zu dieser Prognose verleiten lassen.

Auf dem Schnee bestätigte sich dann, was er bereits in den Sommermonaten spürte. Er schaffte es während der Fahrt nicht, die Hemmungen abzulegen. Sie machten ihn langsam. Im ersten Training lag er knapp vier Sekunden hinter der Bestzeit, im zweiten Training waren es beinahe fünf. «Es ist, als wäre die Handbremse nicht gelöst», sagt er. Schwierigkeiten auf der Piste machen ihm viel mehr zu schaffen als üblich. Er verliert die Lockerheit in den Beinen, sobald die Sicht nicht perfekt ist, oder wenn es Schläge gibt, oder das Tempo hoch wird.

Doch Abfahrer können nur schnell sein, wenn sie in gewissen Passagen die Kontrolle abgeben. Gisin kann das momentan nicht. Er entscheidet das nicht aktiv, sein Unterbewusstsein bremst. Ein diffuses Problem, denn es gibt nicht das eine Zauberwort, das diese Blockade löst. Seine Schwester Dominique, die Comebackexpertin der Familie, versucht ihm mit ihren Erfahrungen zu helfen. Die Olympiasiegerin von 2014 hatte zehn Knieoperationen während ihrer Karriere. Sie musste sich immer wieder überwinden. Mit ihr ist er in «intensivem Austausch», wie er sagt.

Elf Sekunden Rückstand

Es scheint, als könne Marc Gisin den weiteren Saisonverlauf nicht direkt beeinflussen. «Vorschläge nehme ich gerne an», sagt er. «Es braucht sicher Läufe, Fahrten, Kilometer. Auch auf schwierigem Gelände wie in ­Beaver Creek.» Die Abfahrts­piste «Birds of Prey» ist das anspruchsvollste Gelände in Nordamerika. Hier wagte er den nächsten Versuch, ohne sich primär einen Renneinsatz als Ziel zu setzen. Bloss ein weiterer Schritt auf der Suche nach dem verlorengegangenen Vertrauen.

Im ersten Training von ­Beaver Creek hatte er am Mittwoch über elf Sekunden Rückstand. Zahlen der Trainings können irreführend sein – in diesem Fall sind sie es nicht. Dass die Zeit für Rennen noch nicht gekommen ist, teilte am Abend nach dem Training der Skiverband mit. Es sei zwar eine wichtige Standortbestimmung gewesen, wird Gisin zitiert. «Für einen Start am Rennen ist es aber nach wie vor noch etwas zu früh.» Bereits am Donnerstag reiste er nach Engelberg zurück.

Die Resultate erzwingen zu wollen, könnte gravierend sein. Gisin hat das schon einmal ­erlebt. Im Sommer 2016, direkt nach einer Comebacksaison, wollte er in der Vorbereitung ­besonders viel trainieren. Kurz vor dem Saisonstart tauchten Schlafstörungen auf. Die Energie verflüchtigte sich, doch er pushte noch mehr. Rückblickend wird er einmal sagen: