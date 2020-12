Marc Hirschi und Marlen Reusser sind die besten Radfahrer des Jahres

Auch Marlen Reusser holte in diesem Jahr Medaillen, wodurch ihre Wahl wenig überraschend erscheint. Die 29-Jährige liess sich im Zeitfahren Silber umhängen, an der EM in Plouay hatte sich die Bernerin in ihrer Paradedisziplin bereits Bronze gesichert. Wie für Hirschi ist der Preis als beste Radfahrerin des Jahres auch für Marlen Reusser eine Premiere. Neben ihr waren Camille Balanche, Ramona Forchini und Sina Frei nominiert.

Die Wahl erfolgte von Swiss Cycling gewohnt durch Radsportjournalisten und Radsportfans. Die Stimmen der Fachjury und jene aus dem Public Voting wurden zu je 50 Prozent gewichtet.

Im Normalfall werden die Siegerinnen und Sieger von Awards an einer Galanacht geehrt. In diesem Jahr werden die Leistungen in Form eines Videos honoriert. Swiss Cycling hat Marlen Reusser und Marc Hirschi besucht – per Velo, versteht sich.

Video statt Gala-Abend: Die Auszeichnung erfolgt virtuell