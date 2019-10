Michelle Gisin: «Es fühlt sich nicht nach Comeback an»

Seit der Knieverletzung im Januar 2019 ist Michelle Gisin keine Rennen mehr gefahren. Beim Saisonauftakt in Sölden will sie aber nicht von einem Comeback sprechen, wie sie im Interview mit Keystone-SDA sagt. Letztes Jahr erreichte sie in Sölden im Riesenslalom den 15. Platz. Top 15 ist auch an diesem Samstag ihr Ziel. Grosses hat sie in dieser Saison in der Abfahrt vor. Dort will Gisin um die Kugel mitfahren.