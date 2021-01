Michelle Gisin schafft den Grand Slam des Skifahrens und erinnert an Vreni Schneider

Als Kind hat sie Sonja Nef bewundert, jetzt wird sie mit Vreni Schneider verglichen. Michelle Gisin ist am Wochenende gleich beiden Ikonen etwas näher gekommen. Nef weckte in ihr einst die Liebe für den Riesenslalom. Nach einem dritten und zweiten Platz in Kranjska Gora am Samstag und Sonntag ist Gisin nun selbst eine Podestfahrerin in der Disziplin, die sie am meisten mag.

Die Erfolge in den Riesen­slaloms in Slowenien waren aber gleichzeitig das letzte Puzzleteil zum skifahrerischen Grand Slam. Gisin stand nun in allen fünf alpinen Disziplinen Slalom, Riesenslalom, Abfahrt, Super-G und Kombination mindestens einmal auf dem Podest. Das war zuvor seit Vreni Schneider keiner Schweizer Skifahrerin mehr gelungen. Gisin, vom Schweizer Fernsehen auf den Vergleich angesprochen, sagt: