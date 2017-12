Daniela Frutiger: (Freshfocus) «Es ist das Rückspiel in der WM-Barrage zwischen der Schweiz und Nordirland. Die Bedingungen an diesem Tag sind für uns Fotografen – aber auch für die Nationalmannschaft – sehr schwierig. Mit grossem Kampf setzt sich die Nati durch und ‹wir› sind im nächsten Sommer in Russland dabei. Das Bild mit Captain Stephan Lichtsteiner im Duell mit dem Nordiren Jamie Ward steht symbolisch dafür, wie das ganze Schweizer Team bis zum Schluss gekämpft und die Qualifikation verdient hat.»

Melanie Duchene: (EQ Images) «Manchmal setze ich im Eishockey eine im Tor montierte Kamera ein. Während der Playoffs kann das ganz coole Bilder geben, weil vor dem Tor viel Action herrscht. Das Bild zeigt den Treffer von Luganos Julien Vauclair gegen die ZSC Lions mit Goalie Niklas Schlegel. Der Puck rutscht gerade über die Linie. Mir gefällt die Intensität in diesem Bild sehr gut. In jedem Gesicht der Spieler kann man sehen, wie sehr sie fighten. Für so ein Bild braucht man ein wenig Glück, aber man muss vor allem im richtigen Moment den Auslöser drücken.»