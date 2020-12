Mit Startnummer 41 zum Sieg – Carter stösst Kryenbühl fast vom Podest

Der Innerschweizer Urs Kryenbühl musste zittern bis zum Schluss. Erst kam der Österreicher Otmar Striedinger mit Startnummer 26 ins Rennen und rockte die ‹Piste Oreiller-Killy› haarscharfe fünf Hundertstel schneller als Urs Kryenbühl, der bis dahin in Führung lag. Schade! Nach dem Sieg von Mauro Caviezel im Super-G wäre ein Abfahrtssieg ein schöner Triumph gewesen. Doch kam es noch dicker! Mit Startnummer 41 zeigte der Slowene Martin Carter, dass das Rennen noch lange nicht zu Ende war. Ein Überraschungssieg mit 22 Hundertstel Vorsprung! «Ich spürte, dass ich schnell war, aber erst der Blick auf die Anzeigetafel bestätige mir mein Gefühl», so Carter, der seinen Sieg gar nicht fasse konnte. Kryenbühl landete auf dem guten dritten Platz. Beat Feuz wird sechster.

Der 26-jährige Urs Kryenbühl steht nun also zum zweiten Mal auf einem Abfahrtspodest. Nach der Fahrt sagte er: «Ich kann es kaum glauben. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.» Sein erstes Podest erreichte er –ebenfalls mit einem zweiten Platz – vor einem Jahr in Bormio.

Emotionale Schweizer

Die Schweizer Speedfahrer liessen die Zuschauer vor den Bildschirmen mächtig zittern. Mauro Caviezel eröffnete das Rennen und schon kurz nach dem Start reisst der Bündner ein Tor mit und schleift es eine halbe Minute am Fuss mit. Erst fällt die Torstange weg, dann der Stofffetzen. Für den Sieger vom Super-G reicht es für Platz 16.

Beat Feuz hatte grosse Ambitionen für diese erste Abfahrt des Winters: Mit Rang fünf schrammte er knapp am Post vorbei – 53 Hundertstel Rückstand. Feuz verlor vor allem im Mittelteil Zeit, dennoch zeigte er sich nicht unzufrieden mit seiner Leistung: «Im Training war ich noch weit weg, heute hatte ich ein gutes Gefühl, ich werde diese Saison gut mitfahren können.»

Niels Hintermann mit Schrecksekunde

Eine kurze Schrecksekunde hatte Niels Hintermann. Der 23-jährige Zürcher war mit einer halben Sekunde Vorsprung unterwegs, nahm volles Risiko, erwischt einen kleinen Schlag in der Kompression und flog in die Abschrankung. Schade! Zum Glück hat er sich nicht verletzt. Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen ärgerte er sich: «Ich habe gespürt, dass ich sehr schnell unterwegs war. Ich war in einem richtigen Flow. Was genau passierte, muss ich analysieren. » Ebenfalls im Flow schien Carlo Janka, auch er hatte eine sehr gute Fahrt, nahm allerdings nach seinen Rückenproblemen nicht das allerletzte Risiko - Platz 18 für den Iceman. «Das Vertrauen fehlt noch in den gewissen Passagen, die Schmerzen habe ich gut im Griff», so Janka im Zielraum.

Mit Startnummer 34 holte sich der 27-jährige St. Galler Ralph Weber wertvolle Punkte. Er fuhr zeitgleich mit Mauro Caviezel auf Rang 16. Überschattet wurde das Rennen vom schweren Sturz des Kanadiers Cameron Alexander. Das Rennen musste längere Zeit unterbrochen werden.