Acht Stunden zuvor in Melbourne, Australien. Der Himmel ist wolkenverhangen. Es regnet. Für viele Australier ist es trotzdem der Morgen des schönsten Tages im Jahr. Der Melbourne Cup steht an, das prestigeträchtigste Pferderennen der Welt: Auch Jockeys aus Europa, Asien und Amerika träumen davon, die goldene Trophäe im Wert von 200'000 australischen Dollar (umgerechnet rund 150'000 Franken) in die Höhe zu stemmen. Das gesamte Preisgeld beläuft sich auf über sechs Millionen Dollar, gut die Hälfte davon geht an den Sieger.

In Melbourne spricht man schon seit Tagen nur von diesem einen Rennen, das in Down Under ganz unbescheiden als „The Race that stops a nation“ bekannt ist. Ob auf der Strasse, im Restaurant oder im Laden, überall wird man von wildfremden Menschen – Passanten, Kellnern, Kassierern – nach seinem Tipp gefragt.

Die zwei führenden Zeitungen „Herald Sun“ und „The Age“ berichten in den Tagen vor dem Cup über dutzende Seiten hinweg, beleuchten jeden scheinbar noch so unbedeutenden Aspekt. Hier im südöstlich gelegenen Staat Victoria ist der „Cup-Day“, wie die Einheimischen den Tag nennen, ein gesetzlicher Feiertag. Andere Gliedstaaten könnten dereinst dem Beispiel folgen. Denn auch in den östlichen Metropolen Sydney und Brisbane sowie der westlichen Grossstadt Perth stösst der Melbourne Cup auf immenses Interesse. Wer kann, zieht einen Ferientag ein oder legt seine Arbeit kurz nieder, um das Rennen verfolgen zu können.