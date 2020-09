6. in Misano - Lüthi bestätigt Fortschritte

Von Startplatz 10 aus gelang Tom Lüthi der erhoffte gute Start. Bereits nach der ersten Kurve tauchte der 33-jährige Emmentaler im 6. Rang auf. Zwischenzeitlich kämpfte er mit seinem Intact-Teamkollegen Marcel Schrötter um die 5. Position, musste dann aber wieder abreissen lassen. Ab etwa Rennhälfte fuhr Lüthi ein relativ einsames Rennen ohne grosse Möglichkeiten nach vorne, aber auch mit kaum Gefahr von hinten. In dieser bislang enttäuschenden Saison war der Schweizer einzig vor der kurzen Sommerpause vor drei Wochen in der Steiermark als 5. besser.

Den Sieg holte sich der Italiener Luca Marini vor seinen Landsleuten Marco Bezzecchi und Enea Bastianini. Der Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi baute damit auch seine Führung in der WM-Gesamtwertung aus. Jesko Raffin musste das Rennen beim Comeback nach seiner Kreislauf-Erkrankung nach 16 von 25 Runden aufgeben.

Während der ursprüngliche Pole-Mann Sam Lowes aus der Boxengasse starten musste, konnte Remy Gardner, der Zweitschnellste des Qualifyings, nach einem Sturz gar nicht zum Rennen antreten. So konnte Lüthi statt von Position 12 vom 10. Platz aus starten.

Weiterhin keine Punkte für Dupasquier

Der Schweizer Moto3-Fahrer Jason Dupasquier (KTM) fuhr in Misano als 19. zum dritten Mal in seiner Karriere in die Top 20. Auf seinen ersten WM-Punkt wartet der 18-jährige Rookie aus dem Kanton Freiburg aber auch nach seinem siebten Rennen.

Honda feierte durch den Schotten John McPhee und den Japaner Ai Ogura einen Doppelsieg. Die beiden machten dadurch viel Boden auf den WM-Leader Albert Arenas (KTM), der durch einen Sturz ausschied.