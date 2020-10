91. Sieg - Hamilton auf einer Stufe mit Michael Schumacher

Hamilton siegte vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und Daniel Ricciardo im Renault. Der Australier bescherte der französischen Equipe den ersten Podestplatz seit deren Wiedereinstieg als eigenständiges Team in die Formel 1 vor gut vier Jahren.

Den Spitzenplatz auf dem Nürburgring übernahm Hamilton nach 12 der 60 Runden. Der Weltmeister stiess nach einem missratenen Bremsmanöver seines aus der Pole-Position gestarteten Teamkollegen Valtteri Bottas an die Spitze vor. Für den Finnen kam es danach noch schlimmer. Nach einem Drittel der Distanz wurde er durch ein Motorproblem zur Aufgabe gezwungen.

Einmal in Führung, kontrollierte Hamilton das Geschehen auf dem Nürburgring sicher. Auch eine durch den ausgefallenen Briten Lando Norris im McLaren ausgelöste Safety-Car-Phase, während der die Reifen bei einer Aussentemperatur von neun Grad deutlich abkühlten und deshalb bei der Wiederfreigabe des Rennens besondere Vorsicht geboten war, änderten an der Reihenfolge an der Spitze nichts mehr.

Mit seinem siebenten Sieg in dieser Saison und nach dem Ausfall von Bottas tat Hamilton einen grossen Schritt Richtung den siebenten WM-Titel und damit die Egalisierung der nächsten Bestmarke von Schumacher. Sechs Rennen vor Schluss liegt der führende Brite in der Gesamtwertung 69 Punkte vor dem zweitplatzierten Finnen. Das heisst, dass Bottas aus eigener Kraft nicht mehr Weltmeister werden kann.

Antonio Giovinazzi lieferte im Alfa Romeo zum zweiten Mal in dieser Saison ein zählbares Ergebnis ab. Der Italiener, der beim Auftakt Anfang Juli in Spielberg Neunter geworden war, wurde Zehnter. Kimi Räikkönen, mit 324 bestrittenen Grands Prix nunmehr alleiniger Rekordteilnehmer, klassierte sich als Vierzehnter.

Nürburg. Grand Prix der Eifel. Das Schlussklassement: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes. 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 4,470 zurück. 3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 14,613. 4. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes, 16,070. 5. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 21,905. 6. Pierre Gasly (FRA), AlphaTauri-Honda, 22,766. 7. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 30,814. 8. Nico Hülkenberg (GER), Racing Point-Mercedes, 32,596. 9. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 39,081. 10. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 40,035. 11. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 40,810. 12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 41,476. 13. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 49,585. 14. Nicholas Latifi (CAN), Williams-Mercedes, 54,449. 15. Daniil Kwjat (RUS), AlphaTauri-Honda, 55,588. - 20 Fahrer gestartet, 15 klassiert und am Ziel. - Ausgeschieden u.a.: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes. Schnellste Runde: Verstappen (60.) mit 1:38,139 (210,267 km/h).

WM-Stand (11/17). Fahrer. 1. Hamilton 230 (4)*. 2. Bottas 161 (2)*. 3. Verstappen 147 (2)*. 4. Ricciardo 78 (1)*. 5. Perez 68. 6. Norris 65 (1)*. 7. Albon 64. 8. Leclerc 63. 9. Stroll 57. 10. Gasly 53. 11. Sainz 51 (1)*. 12. Ocon 36. 13. Vettel 17. 14. Kwjat 14. 15. Hülkenberg 10. 16. Giovinazzi 3. 17. Räikkönen 2. 18. Grosjean 2. 19. Magnussen 1. - Teams: Mercedes 391 (6)*. 2. Red Bull-Honda 211 (2)*. 3. Racing Point-Mercedes 116+. 4. McLaren-Renault 116 (2)*. 5. Renault 114 (1)*. 6. Ferrari 80. 7. AlphaTauri-Honda 67. 8. Alfa Romeo-Ferrari 5. 9. Haas-Ferrari 3. 10. Williams-Mercedes 0. - * 1 Zusatzpunkt für schnellste Runde im Rennen. - + 15 Punkte Abzug (illegale Bauart der Bremsbelüftungen).