Aegerter und Lüthi weit zurück

Lüthi (24.) auf der eigentlich überlegenen Kalex wurde damit noch um zwei Ränge von seinem Berner Kantonskollegen und NTS-Ersatzfahrer Dominique Aegerter geschlagen. Damit wird bereits der Vorstoss in die Punkteränge am Sonntag (13.20 Uhr) zu einer Herkules-Aufgabe. Praktisch sicher seht fest, dass Lüthi erstmals, wenn er in der Moto2-Klasse antritt, eine Saison ohne Podestplatz beenden wird.

Etwas gefreut haben dürfte den 34-jährigen Emmentaler aber der Kampf um die Pole-Position. Diese sicherte sich auf dem Circuit an der Algarve-Küste, auf dem die Motorrad-WM erstmals gastiert, nämlich der Australier Remy Gardner. Im nächsten Jahr übernimmt Lüthi dessen Platz im spanischen SAG-Team. Im Kampf um den Titel brachte sich der WM-Leader Enea Bastianini mit Startplatz 4 in eine gute Ausgangslage.

In der Moto3 gelang es Rookie Jason Dupasquier auf seiner KTM einmal mehr nicht, die guten Zeiten der Freitagstrainings ins Qualifying mitzunehmen. Der 19-jährige Freiburger startet als 30. vom zweitletzten Platz.

In der MotoGP schafften es Superstar Valentino Rossi (Yamaha/17. Startplatz) und der neue Weltmeister Joan Mir (Suzuki/20.) nicht mal ins Q2. Von der Pole-Position geht auf seiner Heimstrecke und erstmals in der Königsklasse der Portugiese Miguel Oliveira auf KTM ins Rennen.