Wie 2016 und 2018 enthält der Formel-1-Kalender auch dieses Jahr 21 Rennwochenenden. Auch die Strecken sind dieselben geblieben wie im vergangenen Jahr. Beim dritten Saisonrennen am 14. April in Schanghai feiert die Formel 1 den 1000. Grand Prix der Geschichte. Saisonabschluss ist am 25. November erneut in Abu Dhabi (VAE). Im kommenden Jahr wird mit dem Grand Prix von Vietnam, einem Stadtkurs in Hanoi, erstmals seit Baku (Premiere im Jahr 2016) eine neue Strecke im Rennkalender stehen.