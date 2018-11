Auf der nur 4,309 km langen Interlagos-Strecke war der Niederländer, der im Red Bull vor zwei Wochen das Rennen in Mexiko gewonnen hat, 49 Tausendstel schneller als Vettel im Ferrari. Mercedes-Fahrer Hamilton, der in Mexiko vorzeitig seinen 5. WM-Titel feiern konnte, verlor ebenfalls weniger als eine Zehntelsekunde.

Mit weit grösserem Rückstand klassierten sich hinter den Top 3 deren Teamkollegen: Daniel Ricciardo, der am Sonntag wegen eines Wechsels des Turboladers fünf Plätze in der Startaufstellung verlieren wird, wurde Vierter vor Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas.

Best of the Rest waren die Haas-Fahrer Romain Grosjean (7.) und Kevin Magnussen (8.). Im Kampf um Team-Rang 8, den Alfa Romeo Sauber-Ferrari zwei Rennen vor Schluss mit drei Zählern Vorsprung auf Toro Rosso-Honda belegt, scheint das Hinwiler Team am Sonntag im Rennen (18.10 Uhr Schweizer Zeit) besser gerüstet zu sein. Charles Leclerc (9.) und Antonio Giovinazzi (13.), der für Marcus Ericsson zum Einsatz kam, waren beide schneller als Pierre Gasly (15.) und Brendon Hartley (18.).

São Paulo (BRA). Grand Prix von Brasilien. Freies Training. Erster Teil: 1. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1:09,011 (224,781 km/h). 2. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,049 Sekunden zurück. 3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,096. 4. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,384. 5. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,562. 6. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,668. 7. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 0,911. 8. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,225. 9. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 1,335. 10. Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, 1,350. 11. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,651. 12. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,668. 13.* Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Roemo Sauber-Ferrari, 1,674. 14. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 1,788. 15. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 1,923. 16.* Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 2,002. 17. Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes, 2,026. 18. Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda, 2,165. 19. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault, 2,441. 20.* Nicholas Latifi (CAN), Racing Point Force India-Mercedes, 2,482. * = Testfahrer. - 20 Fahrer im Training.