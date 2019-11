Bestzeit für Verstappen in Austin

Der Holländer führt die Rangliste mit 17 Hundertsteln Vorsprung vor Sebastian Vettel im Ferrari an. Verstappens Teamkollege Alexander Albon klassierte sich als Dritter in einem Klassement, das noch beschränkte Aussagekraft hat. Aufgrund tiefer Temperaturen (Luft 9 Grad, Streckenbelag 11 Grad) fand die Zeitjagd nur in beschränktem Umfang statt.

Lewis Hamilton, dem am Sonntag im Rennen der achte Platz zum sechsten Titelgewinn reicht, belegte im Mercedes nach den ersten anderthalb Stunden auf dem Circuit de las Americas ebendiesen 8. Rang. Der Brite setzte erst in den letzten Minuten die Reifen der weichsten Mischung ein, mit denen die besten Rundenzeiten erreicht werden. Zudem wurde ihm die persönlich beste Rundenzeit annulliert, weil er die vorgeschriebene Fahrlinie zwischenzeitlich verlassen hatte. Hamilton drehte seine Runden vorwiegend mit Reifen, die im Hinblick auf die kommende Saison von allen Fahrern getestet wurden.

Das Duos des Teams Alfa Romeo, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, belegte die Plätze 13 und 15.

Austin, Texas. Grand Prix der USA. Freies Training. Erster Teil: 1. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 1:34,057. 2. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,169 zurück. 3. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 0,259. 4. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 0,951. 5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,206. 6. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,299. 7. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 1,323. 8. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1,382. 9. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, 1,529. 10. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,602. Ferner: 13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 1,797. 15. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 1,980. 17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 2,102. - 20 Fahrer im Training.