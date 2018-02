Der Franzose Jean-Eric Vergne gewann das Rennen vor seinem deutschen Teamkollegen und Formel-E-Rookie André Lotterer.

Nach einer frühen Safety-Car-Phase mit Re-Start fand sich Buemi beim Rennen in Chiles Hauptstadt lange Zeit im 4. Rang ein. Doch in Runde 30 von 37 zog der Waadtländer an Nelson Piquet junior vorbei. Den letzten Podestplatz verteidigte Buemi auch gegen Angriffe von anderen Verfolgern erfolgreich.

Im WM-Zwischenklassement verbesserte sich Buemi vom 6. auf den 4. Platz. In den ersten zwei Saisonrennen in Hongkong hatte er nur einen Punkt gewinnen können.

Der zweite Schweizer in Santiago, Edoardo Mortara, verzeichnete bei Temperaturen von über 30 Grad schon früh einen "Quersteher" und musste sich mit dem 13. Rang begnügen. Ohne Punkte blieb erneut das ehedem erfolgsverwöhnte Audi-Team: Formel-E-Champion Lucas Di Grassi schied erneut aus, Daniel Abt musste ebenfalls aufgeben.

Das nächste Rennen findet am 3. März in Mexiko-City statt, am 10. Juni gastiert die Formel E erstmals in Zürich.