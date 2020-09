Der 19-jährige Rookie aus dem Kanton Freiburg belegte auf dem Circuit in Misano den 23. Platz. Zuletzt war er als 19. zweimal in die Top 20 gefahren.

Den Sieg holte sich in einem dramatischen Finish Romano Fenati. Für den 24-jährigen Italiener, einer der ältesten Fahrer im Moto3-Feld und auch schon eine Saison in der Moto2 engagiert, war es bereits der 12. Erfolg, jedoch der erste in der Geschichte der schwedisch-österreichischen Marke Husqvarna.