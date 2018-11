Der 33-jährige Mercedes-Fahrer profitierte von Missgeschick des führenden Max Verstappen im Red Bull-Renault. Der Niederländer verpasste seinen sechsten GP-Sieg, weil er sich beim Überrunden von Esteban Ocon in der 44. von 72 Runden gedreht hatte. Nach einer Aufholjagd kam Verstappen aber nur noch bis auf 1,469 Sekunden an den aus der Pole-Position gestarteten Hamilton heran. Der Franzose wurde mit einer Stop-and-Go-Strafe belegt und wurde nach dem Rennen von Verstappen tätlich angegriffen, wie TV-Aufnahmen von "canal+" beweisen.

Dritter wurde Kimi Räikkönen in seinem 150. Rennen für Ferrari. Dessen Teamkollege und Vorjahressieger Sebastian Vettel beendete das Rennen in São Paulo im sechsten Rang.

Mit Hamiltons 72. GP-Sieg und dem 5. Rang von Teamkollege Valtteri Bottas gewann Mercedes auch den WM-Titel bei den Konstrukteuren zum fünften Mal in Serie.

Zum 13. Mal in diesem Jahr fuhr mindestens ein Fahrer von Alfa Romeo Sauber-Ferrari in die Punkteränge: Charles Leclerc beendete das Rennen im 7. Rang, Marcus Ericsson schied aus. Der Schwede hatte am Samstag als Sechster das beste Qualifying-Resultat von Sauber seit November 2013 (4. Nico Hülkenberg in Austin) geschafft.

Sauber führt in der Teamwertung gegenüber Toro Rosso im 9. Rang nun mit 42:33-Punkten und hat vor dem letzten Saisonrennen in zwei Wochen in Abu Dhabi nur noch sechs Zähler Rückstand auf Racing Point Force India-Mercedes.

São Paulo (BRA). Grand Prix von Brasilien (71 Runden à 4,309 km/305,909 km): 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:27:09,066 (210,605). 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,469 Sekunden zurück. 3. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 4,764. 4. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 5,193. 6. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 26,997. 7. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 44,199. 8. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 51,230. 9. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 52,857. 10. eine Runde zurück: Sergio Perez (MEX), Racing Point Force India-Mercedes. 11. Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda. 12. Carlos Sainz (ESP), Renault. 13. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 14. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. 15. Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes. 16. zwei Runden zurück: Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 17. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault. 18. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. - Schnellste Runde (64.): Bottas in 1:10,845 (219,101 km/h). - 20 Fahrer gestartet, 18 klassiert.

Ausfälle: Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari (21. Runde/an 20. Stelle liegend): Aufgabe (Aerodynamik). Nico Hülkenberg (GER), Renault (34./11.): Technischer Defekt.

Startaufstellung: 1 Hamilton 1:07,281 (230,561 km/h; Rekord). 2 Vettel 0,093. 3 Bottas 0,160. 4 Räikkönen 0,175. 5 Verstappen 0,497. 6 Ericsson 1,015. 7 Leclerc 1,211. 8 Grosjean 1,236. 9 Gasly 1,748. - Nach dem zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 10 Magnussen. 11* Ricciardo. 12 Perez. 13 Hülkenberg. 14 Sirotkin. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 15 Sainz. 16 Hartley. 17 Alonso. 18** Ocon. 19 Stroll. 20 Vandoorne. - * = Rückversetzung um 5 Startplätze (neuer Turbolader). - ** = Rückversetzung um 5 Startplätze (neues Getriebe). - 20 Fahrer im Training.

WM-Stand (20/21): 1. Hamilton 383 (Weltmeister). 2. Vettel 302. 3. Räikkönen 251. 4. Bottas 237. 5. Verstappen 234. 6. Ricciardo 158. 7. Hülkenberg 69. 8. Perez 58. 9. Magnussen 55. 10. Alonso 50. 11. Ocon 49. 12. Sainz 45. 13. Grosjean 35. 14. Leclerc 33. 15. Gasly 29. 16. Vandoorne 12. 17. Ericsson 9. 18. Stroll 6. 19. Hartley 4. 20. Sirotkin 1. - Teams: 1. Mercedes 620 (Weltmeister). 2. Ferrari 553. 3. Red Bull-Renault 392. 4. Renault 114. 5. Haas-Ferrari 90. 6. McLaren-Renault 62. 7.* Racing Point Force India-Mercedes 48. 8. Alfa Romeo Sauber-Ferrari 42. 9. Toro Rosso-Honda 33. 10. Williams-Mercedes 7. - * Nach dem Besitzer- und Namenwechsel wurden die zuvor gewonnenen 59 Punkte aus der Team-Wertung gelöscht.

Letztes Saisonrennen: Grand von Abu Dhabi in Abu Dhabi am 25. November.