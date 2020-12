Lewis Hamilton darf sich nun Sir nennen

Hamilton steht auf einer 1239 Namen umfassenden Liste, die der Buckingham-Palast am späten Mittwochabend veröffentlicht hat. Der Engländer wurde in diesem Jahr zum siebten Mal Formel-1-Weltmeister und ist damit zusammen mit Michael Schumacher Rekordhalter.

Hamilton war 2008 nach seinem ersten WM-Titel der britische Ritterorden verliehen worden, der Order of the British Empire. Mit der Ernennung zum Ritter ist ihm nun aber die höchste für einen Sportler in Grossbritannien mögliche Ehre zuteil geworden.