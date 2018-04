Weltmeister Lewis Hamilton fährt in beiden Trainings zum GP China Bestzeit. Im zweiten Training liegen die Fahrer der besten Teams über eine einzelne Runde lediglich einen Hauch auseinander, was für das Qualifying am Samstag Spannung verspricht. Aber auch bei der Rennsimulation über mehrere Runden sind die zeitlichen Unterschiede der Besten minim.

Hamilton führt das Klassement mit sieben Tausendsteln Vorsprung vor Kimi Räikkönen im Ferrari und 33 Tausendsteln vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas an. Sebastian Vettel, der Gewinner der ersten zwei Grands Prix der Saison, wird mit einem Zehntel Rückstand auf den Engländer Vierter. Eine grössere Lücke tut sich zu Max Verstappen im Red Bull auf.

Ericsson vor Leclerc, aber weit abgeschlagen

Trotz der knappen Abstände zeigt Hamilton ein weiteres Mal auf, dass ihm und auch dem Mercedes die Bedingungen in Schanghai zusagen. Das Rennen in der Millionen-Metropole hat er schon fünfmal für sich entscheiden können, unter anderem auch im Vorjahr. Nach einem durchzogenen Saisonstart steht der Brite in Schanghai unter Zugzwang.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber, Marcus Ericsson und Charles Leclerc, enttäuschten hingegen und belegten die Plätze 17 und 18. Der Schwede, der zuletzt in Bahrain erstmals überhaupt WM-Punkte gewann, war auf seiner besten Runde drei Zehntel schneller als der Monegasse, der seine erste Saison in der Königsklasse des Motorsports bestreitet (sih/SDA).

Schanghai. Grand Prix von China. Freies Training.

Zweiter Teil:

1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:33,482.

2. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,007 zurück.

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,033.

4. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,108.

5. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault 0,341.

6. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 0,831.

7. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 0,976.

8. Carlos Sainz (ESP), Renault, 0,991.

9. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault 1,075.

10. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault, 1,150.

Ferner: 17. Ericsson 2,142. 18. Leclerc 2,434. - 20 Fahrer im Training.

Erster Teil:

1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:33,999.

2. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,359 zurück.

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,458.

4. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,538.

5. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,669.

6. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,862.

7. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,179.

8. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,617.

9. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,719.

10. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,801.

Ferner: 17. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,724. 19. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,190. - 20 Fahrer im Training.