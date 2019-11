Lewis Hamilton zum sechsten Mal Weltmeister

Für Hamilton erwies sich Platz 5 in der Startaufstellung als zu grosses Handicap, um sich den Titel mit einem Rennsieg zu holen. Der Brite stiess zwar schon zu Beginn auf Kosten von Charles Leclerc und des kurz darauf mit gebrochener Radaufhängung ausgeschiedenen Sebastian Vettel in den Ferrari an die dritte Stelle vor. Und weil er seine Fahrt im Gegensatz zu Bottas und Max Verstappen im Red Bull zum Pneuwechsel nur einmal unterbrach, lag Hamilton zwischenzeitlich sogar in Führung.

Doch der Reifenverschleiss war zu gross. Vier Runden vor Schluss musste Hamilton Bottas wieder passieren lassen. Der aus der Pole-Position gestartete Finne feierte seinen siebten Grand-Prix-Sieg, den vierten in diesem Jahr. Hinter Hamilton wurde Verstappen in seinem 100. Formel-1-Rennen Dritter.

So knapp den elften Saisonsieg verpasst zu haben, wurmte Hamilton im Innersten natürlich schon. Am Ende machte sein Ehrgeiz aber logischerweise der uneingeschränkten Freude Platz. Der grossen Party stand nichts mehr im Weg. Der Rahmen dafür passte bestens. Wie vor vier Jahren konnte er sich in Austin als Weltmeister feiern lassen - auf einer seiner Lieblingsstrecken an einem für ihn besonderen Ort in dem Land, das längst zu seiner zweiten Heimat geworden ist und in dem er einen Grossteil seiner Zeit abseits des Berufsalltags verbringt.

In die USA wird Hamilton nicht nur als Privatmann zurückkehren, sondern weiterhin auch als Formel-1-Fahrer. In den vergangenen Tagen hat er bei jeder Gelegenheit immer wieder betont, dass für ihn das Ende der Karriere noch kein Thema ist. Dabei waren Michael Schumachers Rekordmarken an Grand-Prix-Siegen und WM-Titeln nicht das zentrale Thema. "Der Energielevel ist hoch genug, um noch mehrere Jahre dabei zu sein. Ich bin besessen von diesem Sport."

Hamilton will auch in der neuen Epoche dabei sein, die in der übernächsten Saison eingeläutet wird. Der Reiz des Neuen und Unbekannten, den das komplett überarbeitete Reglement mit sich bringt, zieht auch ihn in den Bann. "In dieser neuen Ära will ich ein Pionier sein."

Nichts zu feiern gab es für das Team Alfa Romeo. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi gingen zum vierten Mal in Folge leer aus. Der Finne und der Italiener belegten mit einer Runde Rückstand die Plätze 11 und 14.

Austin, Texas. Grand Prix der USA. (56 Runden à 5,513 km/308,405 km): 1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:33:55,653 (197,006 km/h). 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 4,148 zurück. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 5,002. 4. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 52,239. 5. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 1:18,038. 6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1:30,366. 7. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 1.30,764. 8. eine Runde zurück: Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault. 9. Nico Hülkenberg (GER), Renault. 10. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 12* Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. 13. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 14. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 15. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 16. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 17. zwei Runden zurück: George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 18. drei Runden zurück: Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. - 20 Fahrer gestartet, 18 klassiert, 17 am Ziel. - * 5 Sekunden Zuschlag auf Fahrzeit (Kollision mit Perez). - Schnellste Runde: Leclerc (44.) mit 1:36,169 (206,374 km/h).

Ausfälle. Sebastian Vettel (GER), Ferrari (7. Runde): Vordere Radaufhängung. Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes (31.): Hydraulik.

Startaufstellung: 1 Bottas 1:32,029 (215,658 km/h). 2 Vettel 0,012. 3 Verstappen 0,067. 4 Leclerc 0,108. 5 Hamilton 0,292. 6 Albon 0,519. 7 Sainz 0,818. 8 Norris 1,146. 9 Ricciardo 1,459. 10 Gasly 1,572. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Hülkenberg. 12 Magnussen. 13 Kwjat. 14 Stroll. 15 Grosjean. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 16 Giovinazzi. 17 Räikkönen. 18 Russell. 19 Kubica. 20* Perez. - * Start aus der Boxengasse (Im zweiten Training Aufforderung zum Wiegen ignoriert). - 20 Fahrer im Qualifying. - Tagesbestzeit: Bottas im dritten Teil.

WM-Stand (19/21). Fahrer: 1. Hamilton 381 (Weltmeister/5)*. 2. Bottas 314 (2)*. 3. Leclerc 249 (4)*. 4. Verstappen 235 (3)*. 5. Vettel 230 (2)*. 6. Albon 84. 7. Sainz 80. 8. Gasly 77. 9. Ricciardo 46. 10. Perez 44. 11. Norris 41. 12. Hülkenberg 37. 13. Kwjat 34. 14. Räikkönen 31. 15. Stroll 21. 16. Magnussen 20. 17. Grosjean 8. 18. Giovinazzi 4. 19. Kubica 1. 20. Russell 0. - Teams: 1. Mercedes 695 (Weltmeister/7)*. 2. Ferrari 479 (6)*. 3. Red Bull-Honda 366 (5)*. 4. McLaren-Renault 121. 5. Renault 83. 6. Racing Point-Mercedes 65. 7. Toro Rosso-Honda 64. 8. Alfa Romeo-Ferrari 35. 9. Haas-Ferrari 28. 10. Williams-Mercedes 1. - * 1 Zusatzpunkt für schnellste Runde im Rennen.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Brasilien in São Paulo am 17. November.