Aufgrund der Resultate aus den freien Trainings wurde Lüthi erwartungsgemäss zur Gruppe mit den weniger schnellen Fahrern eingeteilt, die das erste 15-minütige Qualifying absolvierten. Die zwei schnellsten Fahrer dieser Session dürfen jeweils gleich im Anschluss auch das zweite Qualifying mit den stärksten Fahrern bestreiten.

Lüthi beendete das Qualifying der ersten Gruppe zwar 0,2 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Franco Morbidelli. Gegenüber einem weiteren Honda-Neuling, dem Japaner Takaaki Nakagami, war der Schweizer allerdings über eine Sekunde schneller.

Die dritte MotoGP-Poleposition seiner Karriere holte Johann Zarco. Der Franzose blieb knapp 0,2 Sekunden vor Weltmeister Marc Marquez und dem Italiener Danilo Petrucci.

Startplatz 21 für Aegerter

Dominique Aegerter kam auch im Qualifying nicht vom Fleck. Der Berner startet am Sonntag (15.20 Uhr MEZ) als 21. nur aus der siebten Reihe ins Moto2-Rennen.

Aegerter, der seine erste Saison mit einem KTM-Fahrwerk bestreitet, kam vor allem in den beiden letzten Sektoren der Rennstrecke nicht zurecht und verlor dort immer wieder Zeit auf die Schnellsten. Im Gegensatz zum Vorjahr, als er in Losail das Qualifying im 7. Rang beendete, musste sich der Oberaargauer heuer mit Platz 21 begnügen. So weit hinten startete Aegerter letztmals im vergangenen August beim Grand Prix von Brünn. Er verlor 1,446 Sekunden auf den Trainingsschnellsten Alex Marquez.