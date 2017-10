Der Rennarzt erteilte Lüthi mit dem Bruch im linken Sprungbein keine Starterlaubnis für das Rennen am Sonntag. Lüthi hätte von Position 5 aus ins Rennen gehen sollen.

Damit ist auch das Duell um den WM-Titel in der Moto2-Klasse entschieden. Weil Lüthi nicht antritt, steht der Italiener Franco Morbidelli in Malaysia bereits als Weltmeister fest.

Im Hinblick auf die kommenden Wochen muss Lüthi auf eine schnelle Genesung hoffen. Der Emmentaler, dessen linker Fuss eingegipst wurde, reist wie geplant am Sonntag abend in die Schweiz zurück. Ob Lüthi beim Saisonabschluss in zwei Wochen in Valencia starten kann, lässt sich noch nicht sagen. Danach finden in der spanischen Hafenstadt noch die MotoGP-Tests statt. Lüthi fährt 2018 zusammen mit Morbidelli im Honda-Kundenteam Marc VDS aus Belgien.