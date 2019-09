Der von der Pole-Position gestartete Katalane Marc Marquez verabschiedete sich in seinem Heimrennen kurz nach dem Start von der Konkurrenz. Zweiter hinter dem Honda-Werkfahrer wurde der Italiener Andrea Dovizioso (4,8 Sekunden zurück), Dritter der ebenfalls für Ducati fahrende Australier Jack Miller. Valentino Rossi (Yamaha) blieb nur der 8. Rang.

Im WM-Klassement vergrösserte der nun 78-fache GP-Sieger seinen Vorsprung auf Dovizioso um fünf auf 98 Punkte (300:202). Bis Saisonende sind noch fünf Rennen zu fahren. Bereits in zwei Wochen in Thailand kann Marquez seinen achten WM-Titel, den sechsten in der Königsklasse (nach 2013, 2014, 2016, 2017 und 2018), sicherstellen.

Der Sieg im Moto3-Rennen ging mit Aron Canet ebenfalls an einen Spanier, der für KTM den vierten Saisonsieg in der kleinsten WM-Kategorie holte. In der Gesamtwertung kam der nun dreifache Saisonsieger Canet bis auf zwei Punkte an den italienischen Leader Lorenzo Dalla Porta heran (182:184).