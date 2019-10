Der von Position drei gestartete Honda-Fahrer, der nach einem heftigen Highsider am Freitag erst nach einem Spital-Aufenthalt für renntauglich erklärt worden war, feierte trotz Prellungen im Lendenbereich, am Gesässmuskel und am linken Schienbein seinen neunten Saisonsieg, den 53. in der Königsklasse. "Das war ein grossartiges Jahr. Jetzt wird zuerst einmal einfach nur gefeiert."

Marquez lauerte fast die ganzen 26 Runden hinter dem französischen Pole-Setter Fabio Quartararo. Erst in Kurve 3 in der letzten Runde griff der Mallorquiner entscheidend an und wehrte in der letzten Kurve einen Angriff des erst 20-jährigen ab. Der italienische Ducati-Fahrer Andrea Dovizioso, der als einziger Marquez den Titel noch hätte streitig machen können, wurde hinter Maverick Viñales Vierter.

Mit acht WM-Titeln liegt Marquez in der ewigen Bestenliste nun an sechster Stelle. Mehr Titel gewannen Giacomo Agostini (15), Angel Nieto (13) sowie Carlo Ubbiali, Mike Hailwood und Valentino Rossi (je 9). Vor Rossis Zeiten durften die Fahrer während eines Rennwochenendes noch in mehreren Kategorien fahren.

Rossi, am Sonntag in Buriram Achter, nennt sich "the doctor". Wenn Marquez so weiter macht, muss er in den Geschichtsbüchern wohl bald als "the professor" bezeichnet werden. Als der 398-fache GP-Starter Rossi 26-jährig war, hatte er vier WM-Titel, 68 Siege, 35 Pole-Positions und 104 Podestplätze auf dem Konto. Die Zahlen von Marquez mit jetzt 201 Rennen: 8 Titel, 79 Siege, 89 Pole-Positions, 130 Podestplätze.

In den restlichen vier WM-Rennen (Japan, Malaysia, Australien, Valencia) könnte Marquez auch den Rekord in Sachen Punktevorsprung brechen. Dieser gehört noch Rossi aus dem Jahr 2005 mit 147 Zählern (367:220 gegenüber Marco Melandri). 143 Punkte Vorsprung wies Mick Doohan 1994 (317:174 gegenüber Luca Cadalora) und 1997 (340:197 gegenüber Tadayuki Okada) auf. Marquez liegt aktuell 110 Zähler voraus.

Resultate

Buriram (THA). Grand Prix von Thailand. MotoGP (26 Runden à 4,554 km = 118,404 km): 1. Marc Marquez (ESP), Honda, 39:36,223 (179,3 km/h). 2. Fabio Quartararo (FRA), Yamaha, 0,171 Sekunden zurück. 3. Maverick Viñales (ESP), Yamaha, 1,380. 4. Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, 11,218. Ferner: 8. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 19,162. - Schnellste Runde (11.): Marquez in 1:30,904 (180,3 km/h). - 22 Fahrer gestartet, 20 klassiert.

WM-Stand (15/19): 1. Marquez 325. 2. Dovizioso 215. 3. Alex Rins (ESP), Suzuki, 167. Ferner: 6. Rossi 145. 7. Quartararo 143.