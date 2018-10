In der Gesamtwertung liegt der 25-jährige spanische Honda-Fahrer vier Rennen vor Schluss 77 Punkte vor Ducati-Fahrer Dovizioso (271:194). In einem packenden Rennen gelang Pole-Setter Marquez in der zweitletzten Runde das entscheidende Überholmanöver.

Für Tom Lüthi endete sein 14. MotoGP-Auftritt einmal mehr mit einer Enttäuschung: Mit fast 40 Sekunden Rückstand beendete der 32-jährige Emmentaler das Rennen im 20. Rang.

Ebenso enttäuschend verlief das Moto2-Rennen für Dominique Agerter. Der von Platz 14 gestartete KTM-Fahrer klassiert mit 30 Sekunden Rückstand im 16. Rang. Zum letzten Punkterang, den der Finne Niki Tuuli eroberte, fehlten dem 28-jährigen Oberaargauer 3,9 Sekunden.

Ob Aegerter 2019 noch in der Moto2 fahren wird, ist mehr als fraglich. "Die Chancen sind sehr klein", erklärte der Rennfahrer, der vor acht Jahren in Katar seinen erstes von nun 193 WM-Rennen bestritten hat. Er hat seine Fühler nun in untere Rennserien ausgestreckt: Verhandlungen mit Teams aus der Superbike- und Supersport-WM laufen, auch ein Wechsel in en neuen, fünf Rennen umfassenden Moto-E-Weltcup ist nicht ausgeschlossen.

Gewonnen wurde das fünftletzte Saisonrennen von WM-Leader Francesco Bagnaia. Der Italiener schlug Teamkollege Luca Marini um 1,512 und Miguel Oliveira um 1,651 Sekunden. Bagnaia baute nach seinem neunten GP-Triumph seine WM-Führung auf Oliveira um neun auf 28 Punkte aus (259:231).

Dramatisch endete das Moto3-Rennen. Pole-Mann Marco Bezzecchi wurde auf dem Weg zur WM-Führung in der Zielkurve im Kampf um Rang 2 von Enea Bastianini abgeschossen. Der nach einer Massage an der Hand handicapierte WM-Leader Jorge Martin profitierte beim Sieg von Fabio Di Giannantonio als Vierter und reist mit 26 Punkten Vorsprung zum nächsten Rennen in zwei Wochen in Japan.