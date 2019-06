Sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas verlor als Zweiter 0,286 Sekunden. Damit stehen zum 63. Mal die Silberpfeile gemeinsam in der ersten Reihe - Rekord (Ferrari, McLaren und Williams schafften es 62 Mal).

In der zweiten Reihe steht Ferrari-Fahrer Charles Leclerc zusammen mit Max Verstappen von Red Bull-Honda. Leclercs Teamkollege Sebastian Vettel schaffte es hinter den beiden überraschenden Lando Norris und Carlos Sainz in den McLaren-Renaults als Siebter nur in die vierte Startreihe.

Mit Rang 10 startet Antonio Giovinazzi zum ersten Mal in einer Karriere aus den Top Ten zu einem Formel-1-Rennen. Nach drei missglückten Qualifyings schaffte es erstmals ein Fahrer von Alfa Romeo-Ferrari wieder ins Q3. Teamkollege Kimi Räikkönen nimmt am Sonntag seinen 300. GP als Zwölfter in Angriff.

Le Castellet (FRA). Grand Prix von Frankreich. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:28,319 (238,127 km/h). 2 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,286 Sekunden zurück. 3 Charles Leclerc (MON), Ferrari, 0,646. 4 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 1,090. 5 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 1,099. 6 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,203. 7 Sebastian Vettel (FER), Ferrari, 1,480. 8 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,599. 9 Pierre Gasly (FRA), Red Bull-Honda, 1,865. 10 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 5,101. - Nach dem zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 11 Alexander Albon (THA), Toro Rosso-Honda. 12 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 13 Nico Hülkenberg (GER), Renault. 14 Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 15 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 16 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 17 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 18 Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. 19* George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 20** Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. - * = Rückversetzung um 5 Startplätze (Wechsel Einheitselektronik). - * Rückversetzung auf den letzten Startplatz (Wechsel komplette Antriebseinheit). - 20 Fahrer im Training. - Tagesbestzeit: Hamilton im dritten Teil der Qualifikation.