MotoGP: Premierensieg des Portugiesen Oliveira

Zwei Wochen nach dem Premierensieg in Brünn bescherte er damit dem KTM-Team den zweiten Erfolg in der Königsklasse. Oliveira profitierte in der letzten Kurve von einem Rad-an-Rad-Duell der Führenden Jack Miller (Ducati) und Pol Espargaro, ebenfalls auf KTM. Miller und Espargaro berührten sich und kamen so von der Ideallinie ab. Oliveira war der lachende Dritte, während der Australier und der Spanier mit den Plätzen 2 und 3 vorlieb nehmen mussten. Der 25-Jährige aus Lissabon ist der erste MotoGP-Sieger aus Portugal.

Wie vor einer Woche an gleicher Stelle musste auch der GP der Steiermark von der Rennleitung zunächst abgebrochen werden. Grund war ein Problem bei der Yamaha von Maverick Viñales in der 17. Runde. Der Spanier musste von seiner Maschine abspringen, die daraufhin in die Streckenbegrenzung raste und in Flammen aufging. Viñales scheint sich dabei nicht verletzt zu haben.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag der Spanier Joan Mir (Suzuki) klar vor dem Japaner Takaaki Nakagami (Honda) und Miller in Führung. Die beiden kamen nach dem Neustart über noch zwölf Runden nur noch auf die Plätze 4 respektive 7. Altstar Valentino Rossi beendete ein diskretes Rennen als Neunter, sogar nur 13. wurde WM-Leader Fabio Quartararo, beide auf Yamaha.