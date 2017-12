Das Schweizer Team Rebellion, in der angelaufenen Saison Gewinner der LMP2-Kategorie, steigt im kommenden Jahr mit zwei Fahrzeugen in die höchste Kategorie LMP1 auf.

Janis Partner wird der Deutsche André Lotterer, die zweite Fahrer-Paarung bilden der Brasilianer Bruno Senna und der Schweizer Mathias Beche.

Jani, der wie Lotterer auch in der Formel-E-Meisterschaft engagiert ist, freut sich auf die Rückkehr in die Langstrecken-WM und besonders auf den 24-Stunden-Klassiker Mitte Juni in Le Mans: "2016 habe ich dort gewonnen, ich hoffe, dass ich auch im kommenden Jahr wieder ums Podium mitkämpfen kann."