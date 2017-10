Nissan wird den Platz von Renault übernehmen, das sich in Zukunft auf das Engagement in der Formel 1 konzentrieren will und seinen Ausstieg auf das Ende der nächsten Saison angekündigt hat. In ihrem Kerngeschäft haben sich Nissan und Renault im Frühjahr 1999 als eigenständige Unternehmen zu einer Allianz zusammengeschlossen.

Bei Renault, das in der Formel E in Kooperation mit dem Team e.dams antritt, steht unter anderen der Waadtländer Sébastien Buemi unter Vertrag. Es ist davon auszugehen, dass Nissan anstelle der Franzosen die Zusammenarbeit mit e.dams fortsetzen wird.

Im Verlauf des Jahres haben bereits Audi (ab nächster Saison), BMW (ab 2018), Porsche und Mercedes (beide ab 2019) die Teilnahme an der Formel-E-Meisterschaft mit eigenen Werkteams angekündigt. Involviert in die Formel E sind neben Renault schon jetzt Jaguar, Citroën und Mahindra.

Die nächste Saison beginnt mit einer Doppelveranstaltung am 2./3. Dezember in Hongkong. Erstmals macht die Formel E auch in der Schweiz Halt. Das Rennen in Zürich ist auf den 10. Juni terminiert.