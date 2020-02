Red Bull präsentiert neues Auto

Der Rennstall mit Sitz im britischen Milton Keynes stellte am Mittwoch erste Bilder des neuen Autos ins Netz, das in der kommenden Formel-1-Saison zum Einsatz kommen wird. Rein optisch unterscheidet sich der "RB16" kaum von seinem Vorgängermodell.

Auch sonst bleibt bei den Roten Bullen vieles beim Alten. Honda liefert nach wie vor die Motoren, Max Verstappen und Alexander Albon sitzen auch 2020 im Cockpit. Ehrgeizig bleiben auch die Ziele: Noch immer lebt der Traum, Verstappen zum jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte zu machen. Für den 22-jährige Niederländer ist es in seiner sechsten Saison die letzte Gelegenheit, Sebastian Vettel diesen Rekord abzujagen.

Am kommenden Mittwoch beginnen in Montmeló bei Barcelona die ersten Testfahrten des Jahres. Der Start in die neue Formel-1-Saison erfolgt am 15. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne.